Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını" kınadı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili, bölgedeki tehlikeli gerginliğin sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Nablus'ta işgal güçleri tarafından işlenen suç, İsrail'in Filistin halkı, toprakları ve kutsal değerlerine yönelik işlediği suçlar ile tek taraflı İsrail uygulamalarını durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğine ilişkin talebimizin önemini yeniden vurgulamakta."

Dışişleri Bakanlığından kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail ordusunun bölgedeki saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin suçlarının kınandığı" ve "bu kanlı saldırıların ve organize devlet terörünün bölgede gerilimi tırmandıracağı" vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin işlediği suçların, Birleşmiş Milletler ve yetkili uluslararası mahkemeler dahil olmak üzere her düzeyde takip edileceği" bilgisi verildi.

Hamas'tan tepki

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada "Gazze Şeridi'ndeki direnişçiler, düşmanın işgal altındaki Batı Şeria'da halkımıza karşı işlediği suçları takip ediyor ve sabırları tükenmek üzere." ifadelerini kullandı.

İslami Cihad Hareketi

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da yaptığı açıklamada, "İsrail, Nablus'a yönelik saldırısıyla savaşı tetikliyor. Bu durum, düşmanın siyasi hamlelere ve anlaşmalara ne kadar kayıtsız olduğunu gösteriyor." dedi.

Şihab, "Bu saldırıların devam etmesiyle ortaya çıkacak savaş, sükuneti sona erdirir." uyarısında bulunarak, Filistin direnişinin "karşılık verme hakkını kullanacağını" kaydetti.

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 10 Filistinli hayatını kaybederken, 102 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin bölgedeki baskını ve Filistinlilere müdahalesiyle başlayan olaylar devam ediyor.