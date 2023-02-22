Papa, Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı geleneksel genel kabul oturumundaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünün geldiğine dikkati çekerek, "Sevgili kardeşlerim, yarından sonraki gün 24 Şubat’ta Ukrayna'nın işgalinin üzerinden bir yıl geçmiş olacak. Bu acımasız ve saçma savaşın birinci yıl dönümü. Üzücü bir yıl dönümü." dedi.

Bu sürede acı çeken Ukrayna halkının yanında olmaları gerektiğini dile getiren Papa, "Savaşı durdurmak için mümkün olan her şey yapıldı mı? Ulusların da üzerindeki tüm otoriteleri çatışmayı sona erdirmek için somut çabalar göstermeye çağırıyorum. Enkaz üzerine inşa edilenler asla gerçek bir zafer olmayacak." diye konuştu.

Katoliklerin ruhani lideri, daha önce pek çok kez barış çağrısı yapmış, Vatikan olarak barış çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını ve hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı bu maksatla ziyaret etme isteğini dile getirmişti.

Papa Franciscus, geçen yıl savaşın başladığı günün ertesinde 25 Şubat'ta protokol teamüllerinin dışına çıkarak, Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliğine sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Papa, söz konusu ziyarette Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeev'e savaşa dair endişelerini aktarmıştı.