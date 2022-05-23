Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık tarafından Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi başta olmak üzere işgal devletinin halkımıza karşı işlediği suçlarla ilgili olarak UCM'ye mektup gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UCM'den, soruşturmaların hızlandırılması, suçlu ve katillerin uluslararası adalete teslim edilmesi için bu mektubu dikkate almasının istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Filistin Başsavcılığının Ebu Akile dosyasıyla ilgili soruşturmasını tamamlamasının ardından bakanlığın üzerine düşen görevini yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmiş, bu sırada tabutun yere düşmesi son anda önlenmişti.

Söz konusu görüntüler de uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.