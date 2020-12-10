Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 24 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 181 yeni vaka tespit edildi.

Söz konusu can kayıplarından 7'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 17'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te olduğu kaydedildi.

Böylece mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1008'e, vaka sayısı 119 bin 414'e yükseldi, iyileşen sayısı da 91 bin 898'e ulaştı.