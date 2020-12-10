Afrika Birliği'nin özel elçisi ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü adayı Ngozi Okonjo-Iweala ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, başkent Abuja'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Okonjo-Iweala, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin, koronavirüs aşılarına 2021 Ocak sonu itibarıyla erişebileceklerini belirtti.

Okonjo-Iweala, "Dünya'da bir kişide COVID-19 virüsü olsa bile hiç kimse güvende değildir. İşte bu yüzden daha fakir ülkeler ile Nijerya gibi düşük-orta gelirli ülkeler bunu (COVID-19 aşısı) olabildiğince çabuk almalı" değerlendirmesini yaptı.

Aşıda öncelik sağlık çalışanları

Kıtada, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını kaydeden Okonjo-Iweala, daha sonra önceliğin yaşlılar ve kronik hastalar olacağını ifade etti.

Okonjo-Iweala, COVID-19 aşılarının, yoksul ve gelişmekte olan ülkelere hızlı ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu ve uluslararası toplumunun iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.