Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Iştiyye, ülkesinde 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimler için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumun sürece müdahil olması için mektup gönderildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Rusya'ya mektup gönderdiğini açıklayan Iştiyye, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılmasına izin verilmesi dahil, İsrail'in imzalanan anlaşmalara bağlı kalması için müdahil olmaları talep edildi" dedi.

Muhammed Iştiyye, Kudüs'ün 1996, 2005 ve 2006 yıllarındaki seçimlere dahil olduğunu da hatırlattı.

İsrail işgali altındaki ülkede 2006’dan beri seçimler yapılamıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.