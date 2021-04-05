Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde kalan Cezayir, 1830-1962 yılları arasında 130 sene süren Fransız işgaliyle birlikte kara günler yaşadı.

Fransa'nın yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Fransa, bugüne kadar sömürgeci politikaları nedeniyle devlet olarak Cezayir'den resmen özür dilemedi. Tarihe kara bir leke olarak geçen suçlarını da hala tanımadı.

"Arşivler ülke hafızasının ayrılmaz bir parçası"

Fransa’nın işgal döneminde yağmaladığı Cezayir ise şimdi yağmalanan Osmanlı arşivlerinin iade edilmesini istiyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yerel basına yaptığı açıklamada arşivlerin ülke hafızasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Tebbun, "Fransa, Osmanlı arşivlerinden kaçırdığı ne varsa bize iade etmelidir" dedi.

Cezayir hükümeti, 2017'de ülkenin kaçırılan arşivlerinin yüzde 98'inin Fransa'nın elinde olduğunu açıklamıştı.