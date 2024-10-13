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Dünya
AA 13.10.2024 16:44

Filistin: Topraklarımızı gasbeden İsraillilerin saldırıları sistematik bir devlet terörüdür

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine saldırılarının "sistematik bir devlet terörü" olduğunu belirtti.

Filistin: Topraklarımızı gasbeden İsraillilerin saldırıları sistematik bir devlet terörüdür
[Fotograf: Reuters]

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki birçok bölgede zeytin hasadı mevsiminde, silahlı fanatik Yahudilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, silahlı Yahudilerin Filistinlilere fiili saldırıları ve zeytinlerini çalmalarının "soykırım ve tehcir çerçevesinde sistematik bir devlet terörü" kategorisinde olduğu aktarıldı.

Filistin varlığına yönelik "etnik temizliğin" derinleştirildiği ifade edilen açıklamada, yapılanların özellikle işgal altındaki "C bölgesi"nde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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