UNRWA Genel Komiseri: Lübnan'da savaşın genişlemesi, ateşkesten bizi uzaklaştırıyor

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanların korku ve endişe içinde yaşadığı Lübnan'dan yeni döndüğünü belirtti.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzbinlerce insanın güvenli bir yer arayışıyla evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığını paylaşan Lazzarini, UNRWA ekiplerinin, Filistinli, Lübnanlı ve Suriyeli sığınmacıların kabul edildiği kurumlarında günün her saati çalıştığını kaydetti.

Lazzarini, UNRWA çalışanlarının, sığınmacılara sunduğu insani yardımların yanı sıra çocuklara psikolojik destek hizmeti de verdiğini aktardı.

Liderlerin cesaret gösterip bölgenin dört bir yanında giderek artan insanlık trajedisine son vermesinin zamanının geldiğini vurgulayan Lazzarini, "Lübnan'da savaşın genişlemesi, bölgedeki siviller için gerekli olan ateşkesten bizi uzaklaştırıyor." dedi.

⁠Katil İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.