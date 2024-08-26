Filistin Sağlık Bakanlığı: Çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılmalı

Bakanlığın yazılı açıklamasında, nOPV türü çocuk felci aşılarının temin edildiği, aşıların Gazze'ye sokulması için koordinasyonun sürdüğü ifade edildi.
Aşıların korunması için soğuk zincir ekipmanlarının da getirildiği ve bunların Gazze'de aşılama için belirlenen merkezlere dağıtılacağı aktarıldı.
Uluslararası kurumlardan, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" açıklamasında bulunmuştu.
İsrail katliamı altındaki Gazze'ye ilaç ve aşılar ulaşmıyor. Bölgede 40 yıl sonra ilk çocuk felci vakası görüldü.— TRT HABER (@trthaber) August 18, 2024
Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, TRT Haber'e konuştu: Yüzlerce tespit edilemeyen vaka olabilir. pic.twitter.com/2kXLh9IJqL