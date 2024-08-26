Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2024 06:30

Filistin Sağlık Bakanlığı: Çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılmalı

Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı: Çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılmalı

Bakanlığın yazılı açıklamasında, nOPV türü çocuk felci aşılarının temin edildiği, aşıların Gazze'ye sokulması için koordinasyonun sürdüğü ifade edildi.

Aşıların korunması için soğuk zincir ekipmanlarının da getirildiği ve bunların Gazze'de aşılama için belirlenen merkezlere dağıtılacağı aktarıldı.

Uluslararası kurumlardan, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi.

Gazze'de ilk çocuk felci vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" açıklamasında bulunmuştu.

 

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Kamala Harris, 540 milyon dolar bağış topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
06:48
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
06:52
İsrail'in tahliye kararının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi boşalttırılıyor
06:43
Reuters: Bir personelimiz Ukrayna'da hayatını kaybetti
06:38
Yalova'da kanoyla denize açılan 2 kişi kayıp
06:39
Telegram: Durov’a yönelik suçlamalar saçmalık
Katil İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini boşalttırdı
Katil İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini boşalttırdı
FOTO FOKUS
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ