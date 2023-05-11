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Dünya
AA 11.05.2023 11:31

Filistin: Netanyahu, işlediği suçları örtmek için uluslararası çifte standardı kullanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı işlediği suçları örtmek için uluslararası çifte standardı kullandığını belirtti.

Filistin: Netanyahu, işlediği suçları örtmek için uluslararası çifte standardı kullanıyor
[Fotograf: AFP]

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkelerin, işgal yönetimine başta Gazze olmak üzere halkımıza saldırılar düzenleme hakkı veren tutumunu kınıyoruz. Netanyahu, halkımıza karşı işlediği suçları örtmek için uluslararası çifte standardı kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in tarafını tutan seslerin yükseldiğine dikkati çekilen açıklamada,"İsrail'in istediğinden başkası kabul edilmiyor. İşgal devleti olmasına rağmen nefsi müdafaa hakkını kullandığını söylüyor. İşgal devleti, gaspçı ve saldırgandır. Bu nedenle nefsi müdafaa hakkı ondan düşmüştür." denildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ordusunun salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükselmişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

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