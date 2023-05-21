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Dünya
AA 21.05.2023 15:55

Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal, ateşle oynamaktır

Filistin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin, "ateşle oynamak" olduğunu belirterek, uluslararası toplum ve ABD yönetimine acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal, ateşle oynamaktır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalin, "ateşle oynamak olduğunu", "bölgede herkesi etkileyecek ve istenmeyen sonuçları olacak bir din savaşına götüreceğini" belirten Ebu Rudeyne, bugün yaşananların son derece tehlikeli olduğunu ve ABD ile uluslararası toplumun müdahalesini gerektirdiğini kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın mevcut statükosunu değiştirme çabalarının kabul edilemez olduğunu ve başarısızlıkla sonuçlanacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, "Ben-Gvir'in hırsızlar gibi sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girmesi, gerçeği değiştirmeyecek, İsrail egemenliğini dayatamayacak." ifadelerini kullandı.

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Mescid-i Aksa
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