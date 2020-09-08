Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, Filistin haber ajansına yazdığı makalede, Arap Birliğinden Filistine karşı mali sorumlulukları yerine getirmesini istedi.

Arap Birliğindeki toplantıya gideceklerini belirten Ureykat, "BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasından doğan boşluğun doldurulmasını sağlayan kararların alınacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ureykat, Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalan ülkelerin duruşlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ülkelerden Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Sudan, Cezayir, Kuveyt ve Katar'ı saydı.

"Arap kardeşlerimizden güçlerini aşan bir desteği istemiyoruz" diyen Ureykat, Arap ülkelerinden Arap zirvelerinde alınan kararlara bağlı kalmalarını ve Filistin devletinin mali güvenlik ağıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etti.

Arap ülkelerinin çoğunun Filistin bütçesine destek anlamında ödemeleri gereken sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirten Ureykat, Filistin halkının zirvelerde alınan kararlara bağlılığını vurguladı.