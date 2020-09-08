Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyrut'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaya sebep olanların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Lübnan ordusu, Beyrut'un Tarik el-Cedide bölgesinde akşam saatlerinde genç gruplar arasında silahlı çatışmanın çıktığını duyurdu.
Tüfek ve RPG roketatarın kullanıldığı çatışmada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya sebep olanların gözaltına alınması için ve bölgede güvenliği sağlamak üzere askeri birliklerin gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.
Yasa dışı bireysel silahların yaygın olduğu Lübnan'ın farklı bölgelerinde zaman zaman can kayıplarına yol açan çatışmalar yaşanabiliyor.
Lübnan'ın güneyinde 27 Ağustos'ta aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmak isteyen gençler ile bölge sakinleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.
Son Haberler
- 01:29
- 01:17
- 00:55
- 00:56
- 00:34
Sıradaki Haber
Papa, çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz