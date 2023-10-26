Filistin kökenli ABD’li Almadhoun: Gazze’ye 1 hafta yetecek gıda kaldı

İsrail güçlerinin 72 yaşındaki annesini "evi boşaltın bombalayacağız" diyerek evden çıkarıp, sonra da "şaka yaptık" dediklerini aktaran Almadun, topraklarından koparıldıkları 75 yıllık döngünün devam ettiğini söyledi.

Almadhoun; Filistinliler’in sürekli yerinden edildiğini, İsrail’in saldırılarında BM bayrağının dahi anlam ifade etmediğini, Biden yönetiminin tutumu sebebiyle ABD’de güvende hissetmediklerini belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ABD’deki Gazzeliler için zaman durdu

Amerika Birleşik Devletleri’nde 200 bin civarında Filistinli yaşıyor. Bazılarının aile üyeleri Filistin’de.

İsrail’in saldırıları ve abluka sebebiyle Filistinliler “dünyanın en büyük açık hava hapishanesini” andıran Gazze’de yaşam savaşı verirken, 10 bin kilometre uzaktaki aile üyeleri için zaman adeta durdu.

Onlardan biri, annesi ve diğer aile üyeleri Gazze'de mahsur kalan Filistin kökenli ABD vatandaşı uluslararası yardım görevlisi Hani Almadhoun.

Birleşmiş Milletler Gazze Misyonu olan UNRWA’nın ABD ofisinde görevli Almadhoun ailesi için endişelerini dile getirdi.

Oğlum kamerayı aç yüzünü göreyim

Annesi, kardeşleri ve yeğenlerinin, İsrail’in tahliye emri verdiği Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Almadhoun telefon hatları elverdikçe ailesiyle görüşmeye çalışıyor.

Bazen günlerce haber alamadığı oluyor.

Almadhoun geçtiğimiz günlerde annesiyle telefonda konuşurken annesinin “oğlum kamerayı aç yüzünü göreyim belki bu seni son görüşüm olur belki hayatta kalamayabiliriz” dediğini söyledi.

Annesi Gazze'deki savaşın ne kadar kalpsiz olduğunu söylerken verdiği örnek, İsrail’in bombardımanıyla devam eden bu savaşın acımasızlığının örneklerinden biri.

Hani Almadhoun “Annem ve ailem sabah saat 1.30 sıralarında İsrail tarafından Arapça ve İbranice bir telefon aldılar ve onlara evi boşaltmaları, evin bombalanacağı söylendi. Yetmiş yaşında bir hanımefendinin merdivenlerden aşağı inmeye çalıştığını hayal edin. Sonra evden çıktı ve o sırada tekrar arayıp bunun bir şaka olduğunu söylediler. Filistinlilerin ruh sağlığıyla oynayan, onlara şaka yapan ve onlara hey, evinizi bombalayacağız diyenler var ve sonra hiçbir şey olmuyor. Allah’a şükür şimdiye kadar aileme kötü bir şey olmadı. Ama onların güvende olduğunu hissediyor muyum hayır” dedi.

Filistinlilerde toprak kaybetmekle ilgili eskiden beri travma var

Filistinli Amerikan vatandaşı uluslararası yardım görevlisi Hani Almadhoun, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla Filistinli’ye tahliye emrinin tarihsel bir travmayı hatırlattığını söyledi.

Almadhoun “Filistinliler için bu konuda çok fazla travma var, toprak hakkında. Komşularınızı tanıyorsunuz, onlara güveniyorsunuz. Sonra yeni bir bölgeye gidiyorsunuz, orada kimin olduğunu bilmiyorsunuz. Orada ne tür operasyonlar yapıldığını bilmiyorsunuz. Doğru zamanda yanlış zamanda orada olup olmayacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman geçiş konusunda kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Biliyorsunuz tahliye etmek için 20-25 kişiyi taşıyacak kadar büyük bir araba hedef olacaktır. Ambulanslar ve BM personeli güvende değilse, ailem bir daha geri dönemeyebileceklerini bilerek açık bir alana gitme konusunda güvende hissedebilir mi?” sörleriyle Gazze’deki durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Aile büyüklerimiz bir zamanlar Filistin’in olan Aşkelon şehrinden, şimdi geri dönemiyorlar

Filistinli Amerikan vatandaşı uluslararası yardım görevlisi Hani Almadhoun İsrail'in Gazzeliler'e tahliye emrinin, tarih boyunca topraklarını ellerinden alma girişiminin sonuncusu olduğu görüşünde.

Almadhoun “Birinin her şeye sahip olduğu ve sizin de evinizi aldığını bildiğiniz bir gerçeklikte yaşayamazsınız” diyerek Ortadoğu’da İsrail ablukası altında yaşamın kendileri için travmatik olduğunu kaydetti.

Almadhoun “Tarihimizde ne zaman bir yerden başka bir yere taşınsak, onların gittikleri yere geri dönmemiz mümkün olmadı. Büyükannem ve büyükbabam Aşkelon'dan (Askalen) tahliye edildiler ve güvende olmak için Gazze'ye gittiler. Bir daha oraya geri dönemediler. 1967'de kendi ailem güvenlik için Gazze'de dolaşmak zorunda kaldı. Bir daha asla eski yerlerine (Askelon) dönemediler. Şimdi onların çocukları ve torunları bu döngüyü yaşıyor. Ve bir şekilde bunu Filistinlilere yapmaya devam edeceklerini ve kendilerine adaleti sağlayacağını düşünüyorlar. Ben bir Filistinliyim, mücadeleyi biliriz. Bir arkadaşım İsrailliler’in yalnız bir gün Filistinli olmayı denediğini ve bundan hoşlanmadıklarını söyledi. Filistinlilerin 75 yıl boyunca bu şiddet ve Nakba döngülerinden geçtiğini hayal edin. Biliyorsunuz Filistinliler için çok fazla travma var. Böylece (son çatışma) o travmalar yeniden hayata dönüyor” dedi.

ABD’DE BAZILARIMIZ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ ÇÜNKÜ BIDEN YÖNETİMİ SAVAŞ MODUNDA

Biden yönetimi İsrail’e 2 uçak gemisi ve bölgedeki ABD üslerine olası saldırıya cevap vermek için hava savunma sistemleri gönderiyor.

Washington bu adımın İran ve Hizbullah’ı caydırma amacını taşıdığını belirtiyor.

Bundan cesaret alan İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor.

Filistinli Amerikan yardım görevlisi Almadhoun, Biden yönetiminin politikaları sebebiyle ABD'de güvende hissetmediklerini söyledi.

Almadhoun “Amerika'da bazılarımız artık kendimizi güvende hissetmiyor, çünkü Biden yönetimi savaş modunda. Savaş tamtamları çalıyorlar. Gerçekler çarpıtılıyor. Amerika'da bölge ile ilgili haberleri izlediğinizde, sanırsınız Filistinliler İsrail'i tanklarla ve füzelerle uçaklarla bombalıyor. Ancak savaş gemisi göndererek Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının Gazze'deki katliamı veya soykırımı desteklediği gerçeğini anlamıyorlar. Diyorlar ki "Filistinlilerin kaybına üzgünüm ama bu Hamas'ın hatası. Filistinliler Hamas'ı sevdikleri için öldürülmeliler" Bunlar medyada söyleniyor. Bunun bedeli Chicago'da altı yaşındaki küçük bir çocuğun komşusu tarafından öldürülmesi oldu. Sanıyorum komşuları (katil) Filistinlileri kötüleyen ve bizi ne yazık ki kötü gibi gösteren televizyon kanallarını izledi. Şu anda Amerikalı bir Filistinli olarak ne kendi hayatımın ne ailemin hayatının ABD Başkanı için önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

BM yeleğine saygı gösterilmediği yerde siviller güvende hissedebilir mi?

Gazze'de Birleşmiş Milletler bayrağının önemsiz olduğuna, insanların hastanelerde bile güvende hissetmediğine değindi.

Hani Almadhoun, İsrail’in hastanelere ve okullara saldırısı sebebiyle BM Gazze misyonunun dahi güvende olmadığını söyledi.

Almadhoun “O yerler (hastaneler) güvenli bölge olarak belirlendi. Artık kendilerini güvende hissetmiyorlar. UNRWA (BM Gazze misyonu) yerli ve yabancı personelinin bile Gazze'nin güney yakasına taşınması gerekiyor. Böylece biraz daha güvende olabilirler ve sınırlara daha yakın olabilirler. Suyu kestiler. Biliyorsunuz bu büyük bir felaket. Gazze'de kısıtlı yaşam ürünleri var. Gazze'ye 1 hafta daha yetecek gıda bulunduğunu tahmin ediyoruz. Daha fazla malzemenin içeri girmesine izin vermezlerse durumun ne kadar zor olacağını hayal edin. Bilirsiniz, hastanelerde malzeme azalıyor. Meslektaşlarım (UNRWA) Gazze'yi bir arada tutmak ve görevlerini yerine getirmek için harika bir iş çıkarıyorlar, ama bu onlar için çok zor”dedi.

Filistinli Amerikan yardım görevlisi Almadhoun “BM yeleğine saygı gösterilmediğinde UNRWA bayrağına da saygı duyulmadığında, gazeteci hedef olduğunda, hastane bombalandığında, bir üniversite bombalandığında siviller nasıl rahat hisseder sizce? Sizce Gazze'de güvenli bir bölge var mı? Temelde İsrailliler herkesi öldürebilir. Bu uluslararası hukuk. Sivil tesisleri hedef alamazsınız. Bahsettiğim hayal kırıklıkları bunlar ve BM ile diğer kuruluşların harekete geçeceğini umuyorum. Doğru açıklamalar yaptıklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tavrınızla davranışınız eşleşecek mi?

Filistinli Amerikan yardım görevlisi Almadhoun “Şimdi ABD yönetiminden daha fazla açıklama duyuyoruz. İsrail'e, sivillere saygı göstermesi ve insani yardım yönünde çağrıları var. Şimdi soru şu; tavrınız davranışınızla eşleşecek mi? İsrail'in Gazze'deki suyu kesmemesi gerektiğini söylemek başka bir şey. Ama diğer bir şey de su sağladıklarından emin olmak başka bir şey” diyerek Washington’dan Gazze’deki Filistinliler’in korunulması ile ilgili açıklamalarında samimi olduğunu göstermesi çağrısında bulundu.

Almadhoun “Camiamızın çoğu bu yönetimi beğeniyor, bu Başkana oy verdi. Umarım (Biden) rotasını değiştirir ve Gazze'deki sivilleri korumaya çalışır” diyerek Washington’un bu tutumunun Filistinliler arasında yarattığı rahatsızlığa dikkat çekti.

Batılı ülkeler Ukrayna’daki sivillere gösterdiği hassasiyeti Gazzeli sivillere de göstermeli

Filistinli Amerikan yardım görevlisi Almadhoun uluslararası topluma çifte standardı bırakması çağrısında bulundu.

Almadhoun “Savaş hakkında net bir ahlak anlayışına sahip olmalarını seviyorum. Rusya ve Ukrayna çatışmasında Batılı güçler "sivilleri korumalısınız grup halinde cezalandıramazsınız" diye slogan atıyorlardı. Allah’a şükür, bu çok güzel, ben sivillerin korunmasını istiyorum. Ancak konu Gazze'ye gelince, sadece sivilleri korumamakla kalmıyorlar, aslında sivilleri hedef alan ve onlara zarar veren insanlara da silah gönderiyorlar” diyerek ABD yönetimini eleştirdi.

Filistinli Amerikan yardım görevlisi Almadhoun bir an önce Gazze’ye gitmek için sabırsızlandığını belirterek “Gazze’de ailesi olan bir Filistin kökenli Amerikalı olarak söylüyorum. Ailemi görmek istiyorum ve umarım bu çatışmadan sağ çıkarlar. Ve umarım yakın gelecekte Gazze'de doğum günlerimizi kutlar ve güzel vakit geçiririz” İfadelerini kullandı