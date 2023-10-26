Al Jazeera, Gazze muhabirinin ailesinin İsrail saldırılarında öldürülmesini kınadı

Al Jazeera'dan Dahduh'un ailesinin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Al Jazeera Medya, gazeteci Vail ed-Dahduh'un ailesinin Gazze'de öldürülmesini kınıyor. İsrail'in hava saldırısında ailesini kaybeden meslektaşımız Vail ed-Dahduh'a en içten taziyelerini sunuyor" ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Dahduh'un ailesinden enkaz altında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin ayrım gözetmeksizin saldırısı, Dahduh’un eşinin, oğlunun ve kızının üzücü kaybına yol açtı, ailesinin geri kalanı da enkaz altında kaldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Dahduh'un ailesinin yerinden edildiği hatırlatılarak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tüm sivillerin güneye gitmesi çağrısının ardından, Dahduh’un ailesi sığınacak bir yer aramıştı ancak Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evleri de hedef alındı" denildi.

Al Jazeera'nın çalışanlarının güvenliğinden endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "Al Jazeera, Gazze’deki meslektaşlarımızın güvenliğinden son derece endişe duymaktadır ve onların güvenliğinden İsrailli makamları sorumlu tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Al Jazeera, Vail ed-Dahduh'un ve sayısız kişinin ailesini kaybetmesine yol açan Gazze'de masum sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasını ve öldürülmesini şiddetle kınıyor. Uluslararası topluma sivillere yönelik bu saldırılara müdahale etmeye ve son vermeye, böylece masum hayatları koruma çağrısında bulunuyoruz."

Al Jazeera'nın Gazze muhabiri Dahduh'un ailesi İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.