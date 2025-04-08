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Dünya
Guardian, TRT Haber 08.04.2025 08:00

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Gazze’de 15 sağlık çalışanını kasten hedef aldı

Filistin Kızılayı (PRCS), Gazze’de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden 15 sağlık görevlisine yönelik yapılan otopsilerin, personelin “öldürme kastıyla” üst vücut bölgesinden vurulduğunu ortaya koyduğunu belirterek uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Gazze’de 15 sağlık çalışanını kasten hedef aldı

Filistin Kızılayı, katil İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarına yapılan otopsilerin, tamamının üst vücutlarından vurulduğunu ve saldırının açıkça “öldürme kastıyla” gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu açıkladı. Kızılay, yaşananların uluslararası hukuk önünde yargılanması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

23 Mart’ta Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesinde gerçekleştirilen bu katliamda, aralarında Filistin Kızılayı çalışanlarının da bulunduğu 15 sağlık görevlisi görev başında şehit edildi. Ambulanslar kırmızı ışıklarını yakmış, personel yansıtıcı yelekleriyle açıkça tanınır haldeydi. Buna rağmen hedef alındılar.

Olayın görüntüleri ve otopsi raporları, katil İsrail ordusunun “teröristleri hedef aldık” yönündeki yalan açıklamalarını çürüttü. Birçok ülke, yaşananların acil olarak soruşturulması gerektiğini duyurdu.

"Bu, kasıtlı bir infazdır. Bu vahşetin üstü örtülemez"

Filistin Kızılayı Başkanı Yunus el-Hatib, “Tüm şehitlerimizin üst gövdelerine nişan alınmış. Bu, kasıtlı bir infazdır. Bu vahşetin üstü örtülemez,” diyerek dünyaya seslendi. “Cesetler neden gizlendi? Bu bir savaş suçu değil de nedir? Uluslararası toplum artık sessiz kalmamalı. Sadece kınamak değil, harekete geçmek gerekiyor,” dedi.

Saldırıda sekiz Kızılay çalışanı, altı sivil savunma görevlisi ve bir Birleşmiş Milletler çalışanı şehit oldu. Cesetler, katliamın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında, toprağa üst üste gömülmüş halde toplu bir mezarda bulundu.

Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı

Katil İsrail ordusu önce “şüpheli araçlara” ateş açıldığını öne sürdü, ardından bu yalan açıklamayı geri çekerek “bölgede tehdit algısı” olduğunu savundu. Son olarak da hiçbir kanıt göstermeden sağlık çalışanlarının Hamas’la bağlantılı olduğunu iddia etti.

İsrail’in Gazze’deki 18 aylık saldırıları boyunca yüzlerce sağlık çalışanı, sivil toplum görevlisi ve gazeteci şehit edildi. Uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen bünyesindeki altı çalışan da geçtiğimiz günlerde aynı şekilde, üzerlerinde net işaretler olmasına rağmen katil İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

Son olarak Han Yunus’taki Nasır Hastanesi yakınında bir basın çadırına düzenlenen saldırıda Filistinli gazeteci Helmi el-Fakavi ve sivil vatandaş Yusuf el-Hazendar şehit edildi.

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