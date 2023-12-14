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Dünya
AA 14.12.2023 20:54

Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini duyurdu

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin durmasının ardından Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini duyurdu

Gazze'de hizmet veren Telekomünikasyon Şirketi Ooredoo'un Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğunu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiğini açıklamasının ardından Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının savaşın başından bu yana beşinci kez sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişimimiz tamamen kesildi." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde İsrail saldırılarının aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bölgede çalışan Kızılay ekiplerinin hayatlarından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, iletişim ağlarındaki kesintinin ambulans hizmetlerinde ve yaralılara ulaşmada aksamalara neden olacağı kaydedildi.

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