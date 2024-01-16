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Dünya
AA 16.01.2024 00:13

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinde hırsızlık yapıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin, 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da baskın düzenlediği Filistinli tutukluların evlerindeki altın para ve kıymetli eşyaları çaldığını ve el koyduğunu açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinde hırsızlık yapıyor
[Fotograf: AA]

Cemiyetten yapılan açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) güçleri, esirlerin ailelerinin paralarını, altınlarını, kıymetli eşyalarını çalıyor ve arabalarına el koyuyor.” denildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlar sonucunda büyük kayıplar olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“İsrail askerleri, 7 Ekim'den bu yana, evlerin içinde neden oldukları tahrip ve yıkım operasyonlarının yanı sıra, cezaevlerindeki mahkumların ailelerine ait evlerden hırsızlık ve mülklere el koyma eylemlerini artırdı. El Halil kentinde, tutuklu ve gözaltındakilerin ailelerine ait onlarca arabaya el konuldu. Evlere yapılan saldırıların ve baskınların çoğunda hırsızlık ve el koyma olayları kaydediliyor.”

İsrail askerlerinin, son olarak, Ramallah kentine bağlı Kuber beldesi sakinlerinden olan Filistinli tutuklular Nail el-Bergusi, Rabi el-Bergusi ve Murad el-Bergusi’nin evlerine baskın düzenlediğine işaret edilen açıklamada, askerlerin evlerde büyük bir tahribata yol açtığı ve evlerde bulunan para ile iki araca da el koyduğu belirtildi.

İsrail ordusundan, Filistin Esirler Cemiyeti’nin söz konusu suçlamalarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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