FKÖ Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, "BM'nin Genel Kurulunda onaylanan Filistinlilerin anavatanlarındaki doğal kaynakları üzerindeki haklarına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyh, kararın, "BM'nin Filistin hakkını, işgalin yasa dışılığını, saldırgan ve ırkçı uygulamalarını teyit eden diğer kararlara eklendiğini" kaydetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, BM Genel Kurulu, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkını onaylayan kararını büyük çoğunlukla kabul etmişti.

Kurulda bugün yapılan oylamada, 8 ülkenin hayır, 10 ülkenin de çekimser oyuna karşı, 159 ülke BM kararı lehinde oy kullanmıştı.

Geçen yıl aynı konu için yapılan oylamada ise 7 ülkenin hayır oyuna karşı, 156 ülke BM kararı lehinde oy kullanmış, 15 ülke ise çekimser kalmıştı.