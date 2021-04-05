Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, helikopterlerin Abbas’ı Ürdün'ün başkenti Amman’a götüreceğini bildirdi.

Abbas’ın bazı rutin sağlık testlerini yaptırmak üzere Amman’dan Almanya’ya gideceğini ifade eden aynı kaynak, Filistin Devlet Başkanı’nın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir dizi görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

Filistin Devlet Başkanlığı tarafından önceden duyurulmamış söz konusu “ziyaretin” ayrıntılarına ilişkin bilgi vermeyen kaynak, Abbas’ın Almanya’da ne kadar kalacağına dair bir takvim de belirtmedi.

Ürdün helikopterleri, Abbas’ı aldıktan sonra Amman’a doğru havalandı.

85 yaşındaki Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha önce işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün’ün başkenti Amman’daki bazı hastanelerde çeşitli kontrollerden geçirilmişti.