Filistin Devlet Başkanı Abbas: Mülteci sorunu uluslararası sözleşmelere göre çözülmeli

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrailli “Barış Şimdi” (Peace Now) hareketinden bir heyeti işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.

Abbas, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinden bu yana ABD ile iletişimin kesik olduğunu belirterek, ABD’nin şimdi de uluslararası sözleşme ve kararlara aykırı olarak Filistinli mülteci tanımını değiştirmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına da değinen Abbas, “Bu mesele (Filistinli mülteci sorunu) uluslararası meşruiyet ve Arap barış girişimi kararlarına uygun olarak çözülmelidir.” dedi.

Abbas, Filistinlilerin hala barışın sağlanacağına olan umutlarını yitirmediğini vurgulayarak, “Bizi kuşatan tüm zorlu koşullara rağmen, uluslararası meşruiyet kararları ve iki devletli çözüm ilkesi temelinde dünyadaki kültür ve barışı yaymaya çalışan uygar devletimizi kurmak için hala barışa inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi UNRWA'ya alternatif finansman arayışında

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani ise ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun tepkisini topladığını belirtti.

ABD'nin, BM'ye veya uluslararası meşruiyete alternatif olamayacağını vurgulayan Mecdelani, ABD'nin yardımlarını çekebileceğini ancak BM Genel Kurulunun kararıyla oluşturulan UNRWA'yı ilga edemeyeceğini söyledi.

Bu konuda herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Mecdelani, UNRWA'nın bu açığını kapatmak için BM bütçesinden yardım tahsis edilmesi üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Mecdelani, Filistin yönetiminin ayrıca, ABD'nin kararının ardından oluşan mali açığı kapatmak amacıyla UNRWA'ya yönelik yardımların hacmini artırmak için tüm dost Arap ve İslam ülkeleriyle çalıştığını aktardı.

UNRWA'nın finansman açığını görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem başkanlığını yapan Türkiye'nin de katılımıyla 10 Eylül'de yapılacak Arap dışişleri bakanları toplantısına güvendiklerini kaydeden Mecdelani, ABD'nin kararına karşı ortak bir mekanizma geliştirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.