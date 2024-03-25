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Dünya
AA 25.03.2024 22:13

Filistin, BMGK'da alınan ateşkes kararının derhal uygulanması çağrısı yaptı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı ve söz konusu kararın derhal uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin, BMGK'da alınan ateşkes kararının derhal uygulanması çağrısı yaptı
[Fotograf: AP]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, BMGK'da alınan ateşkes kararının ardından açıklama yaptı.

Karardan memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, suçsuz insanların canlarının korunması için kararın derhal uygulamaya konulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "BMGK, uluslararası fikir birliği ile alınan bu önemli kararın uygulanmasını sağlamalıdır" denildi.

Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi
Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi

"Saldırganlığın tamamen durdurulması, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi ve İsrail işgal yetkilileri ile terörist yerleşimciler tarafından Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da işlenen suçların sona erdirilmesi yönünde doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirilen kararın daimi bir ateşkese ve sürdürülebilir olmaya ilerletilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamaya göre ayrıca, söz konusu ateşkes kararı, işgalin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini somutlaştırması için uluslararası hukuk ve meşruiyete dayalı siyasi bir yol başlatması yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

Filistin halkının maruz kaldığı açlığın durması için tüm sınır kapıları üzerinden Gazze Şeridi'nin tümüne acil insani yardımların ulaşması çağrısı yapılan açıklamada, kararı sunan ve destekleyen ülkelerin aldığı pozisyonların değeri vurgulandı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü de karardan memnuniyet duyulduğunu belirterek savaşın tamamen durması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden derhal çıkması çağrısı yaptı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'da alınan kararın bağlayıcı olduğunu hatırlatarak, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aşırıcı ve saldırgan hükümetinin yüzüne atılan bir tokat olduğunu vurguladı.

Netanyahu hükümetinin bunu uygulamayı reddetmesi olasılığına işaret eden Bergusi, bu durumda "yaptırım uygulanması gerektiğini" vurguladı.

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