Başbakan Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, sivillere karşı işlediği suçlara acilen son vermeli." ifadesine yer verdi.

Birleşmiş Milletleri (BM) ve insan hakları örgütlerinden "Gazze ve Batı Şeria'da işgalcilerin ihlallerine karşı Filistin halkına koruma sağlamalarını" isteyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve hükümetin saldırıların büyümesini engellemek için uluslararası ve bölgesel temaslarda bulunduğunu aktardı.

Başbakan açıklamasında, "İsrail seçimlerinde yarışan rakiplerin Filistinlilerin kanını seçim kozu olarak kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Hamas'tan İsrail'e "direnişin elinde pek çok seçenek var" uyarısı

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda Filistin direnişinin elinde pek çok seçenek olduğunu belirtti.

Berhum, Hamas hareketine bağlı El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"İsrail'in saldırı dairesini genişletmesi durumunda Filistin direnişinin elinde pek çok seçenek olduğunu" ifade eden Berhum, Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'nın bu saldırılara karşılık vermek için arı kovanı gibi çalıştığını vurguladı.

Saldırıyı başlatan tarafın İsrail olduğuna ve tüm dünyanın buna şahit olduğuna değinen Berhum, söz konusu saldırıların engellenmesi için herhangi bir tarafın müdahalede bulunulmasına karşı olmadıklarını kaydetti.

Kudüs Seriyyeleri'nden Netanyahu'ya gözdağı

İslami Cihasd Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni bir yenilgi daha göreceğini" açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza yaptığı açıklamada, "İlerleyen saatler, siyonistlere yıkım, savaş ve yok oluştan başka bir şey kazandırmamış olan düşman başbakanının hanesine yeni bir yenilgi daha ekleyecek." ifadelerini kullandı.

"Direnişin komutanlarına suikast düzenlemek gibi aptalca bir kararın tüm sorumluluğu düşmanın omuzlarındadır." diyen Ebu Hamza, İsrail'in savaşı başlatan taraf olduğunu ancak savaşın şeklini ve zamanlamasını kesinlikle direnişin belirleyeceğini vurguladı.

Ebu Hamza, "düşmanın suçlarına karşılık vermek ve halkımıza karşı saldırganlığını püskürtmek için Kudüs Tugayları'nın liderliğinin sürekli olarak toplandığını" vurguladı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında Ebu'l Ata ve eşinin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA