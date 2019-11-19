Iştiyye, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD'nin İsrail'deki en radikal akımlardan birinin tarafgirliğini yapması, onu, uluslararası kanunların temel ilkelerini görmekten alıkoyuyor. Bu, başbakanlık yarışının son anlarında Binyamin Netanyahu'ya destek olma çabasından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili açıklamalarının, bunların inşasını suç sayan uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini kaydeden Iştiyye, uluslararası topluma, barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabaları baltalayan bu tür "tehlikeli" açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA