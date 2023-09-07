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Dünya
AA 07.09.2023 04:05

Filistin Başbakanı Iştiyye'den Akdeniz-PA üyesi ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) üye ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma ve iki devletli çözümü koruma çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den Akdeniz-PA üyesi ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Filistin Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, Ramallah'taki ofisinde Akdeniz-PA heyetiyle görüştü.

Akdeniz-PA üye ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapan Iştiyye, bu çağrıyı, İsrail'in iki devletli çözümü ve Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin tüm fırsatları baltalayan eylemlerine karşı yaptığını belirtti.

Iştiyye, İsrail'e imzaladığı anlaşmalara uyması ve Kudüs dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarında seçimlerin düzenlenmesine izin vermesi için baskı yapılması talebinde bulundu.

İsrail'in tek taraflı uygulamalarına değinen Iştiyye, İsrail'in Filistin halkına karşı coğrafi, ekonomik ve demografik savaş açtığını söyledi.

"Filistin halkı uluslararası çifte standartların kurbanıdır" diyen Iştiyye, uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler kararlarının yanı sıra İsrail'e ihlallerinden dolayı da yaptırım uygulanmadığının altını çizdi.

Iştiyye, İsrail'in iki devletli çözümü yok eden eylemlerini hatırlatarak, bu politikaların sürdürülmesinin ırkçı bir rejim ve İsrail yasalarına sahip tek devlete doğru ilerleme anlamına geldiğini aktardı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'e gelen heyette TBMM 27. Yasama Döneminde AKDENİZ-PA Türk Grubunun Başkanlığını yürüten Antalya Milletvekili Atay Uslu da heyette yer alıyor.

2005'te Akdeniz'de bölgesel iş birliği amacıyla kurulan ve çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten Akdeniz-PA'nın üyeleri arasında Türkiye ve birçok Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Fas, Mısır, Cezayir, Ürdün, Lübnan, Libya ve Filistin gibi ülkeler de bulunuyor.

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