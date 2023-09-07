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Dünya
AA 07.09.2023 04:02

Nijerya'da mahkeme, Devlet Başkanı Tinubu'nun zaferini resmileştirdi

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan seçimde Devlet Başkanı seçilen Bola Ahmed Tinubu'nun zaferi mahkeme tarafından da onaylandı.

Nijerya'da mahkeme, Devlet Başkanı Tinubu'nun zaferini resmileştirdi

Başkent Abuja'daki mahkeme, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Atiku Abubakar ve Muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin itirazlarını değerlendirdi.

Mahkeme, adayların itirazlarının "asılsız" olduğuna karar verdi ve ülkede yapılan seçimlerde Tinubu'nun Nijerya'nın geçerli bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olduğunu onayladı.

LP, mahkemenin kararı reddetti

LP Sekreteri Obiora İfoh, yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararı reddederek, adaletin yerine getirilmediğini ve bunun hukuku ve halkın arzusunu yansıtmadığını belirtmişti.

İfoh, demokrasinin söz konusu olduğunu ve halk galip gelene kadar durmayacaklarını kaydederek, "Nijeryalılar, 25 Şubat'ta gerçekleşen ve dünya çapında kınanan seçim soygununun tanıklarıydı ancak mahkeme, bilgeliğiyle bariz olanı kabul etmeyi reddetti" ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Tinubu'nun yüzde 37 oy oranıyla kazandığı, ana muhalefet partisi PDP'nin adayı Atiku Abubakar'ın yüzde 29 ve LP'nin adayı Obi'nin yüzde 25 oy aldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine mahkemede itiraz etmişti.

İtirazlara rağmen Tinubu, 29 Mayıs'ta görevine başlamıştı.

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