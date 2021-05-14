Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı
[Fotoğraf: AA ]
Filistin Yönetimi, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Batı Şeria Filistin Devleti Gazze İsrail Mescid-i Aksa Son Dakika
Son Haberler
- 22:10
- 21:37
- 21:21
- 21:14
- 21:25
Sıradaki Haber
Türkiye ile Sırbistan arasındaki PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz