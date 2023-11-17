Filistin, AB'den Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapmasını istedi

Maliki, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile beraberindeki heyeti Ramallah'taki Bakanlık binasında kabul etti.

Görüşmede Gazze Şeridi'ne gıda, su, elektrik, yakıt ve iletişim gibi temel insani yardımların girişine acilen izin verilmesi, evlerinden edilen herkese gerekli barınma imkanının sağlanması, Filistinlilerin tamamının bölgeden sürgün edilmesinin önlenmesi ve koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan Maliki, İsrail saldırılarının, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkına etkileri hakkında bilgi verdi.

Filistinli sivillerin "terörist" olduğu iddiasıyla öldürülmesine yeşil ışık yakan İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamalarına dikkati çeken Maliki, "uluslararası toplumun İsrail tarafından işlenen soykırımı durdurmak gibi ahlaki bir görevi olduğunu" ifade etti.

AB Temsilcisi Borrell de Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki zor ve trajik koşullarla ilgili endişelerini dile getirerek, sivilleri hedef almaya son verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin uluslararası kararlar doğrultusunda iki devletli çözüme ve bölgede barışın sağlanmasına sürekli destek verdiğini belirten Borrell, iki taraf arasında siyasi diyaloğun olmasının önemine dikkat çekti.​​​​​​