Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2023 16:42

Filipinler'deki 6,7 büyüklüğünde depremde bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Filipinler'in güneyindeki Burias bölgesinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Burias'ın güneybatısında yerel saatle 08.14'te 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias'ın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, depremde bir kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Deprem nedeniyle bölgedeki bazı binalarda hasar meydana gelirken kısmi elektrik kesintileri yaşandı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise tsunami beklenmediğini kaydetti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

ETİKETLER
Filipinler Deprem
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze’nin güneyine sınırlı yakıt girişini ilk kez kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:36
SPK Başkanı Gönül'den "izinsiz sermaye piyasası işlemi" uyarısı
18:04
Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı çevrim içi yapılacak
18:10
DSÖ: Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesinden memnunuz
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
17:39
AB, Filistin'de iki devletli çözüm mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
FOTO FOKUS
Bombardıman altındaki Gazze'nin yaralı tanıkları
Bombardıman altındaki Gazze'nin yaralı tanıkları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ