Filipinler'deki 6,7 büyüklüğünde depremde bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Burias'ın güneybatısında yerel saatle 08.14'te 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias'ın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, depremde bir kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Deprem nedeniyle bölgedeki bazı binalarda hasar meydana gelirken kısmi elektrik kesintileri yaşandı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise tsunami beklenmediğini kaydetti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.