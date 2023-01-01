Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'deki sellerde ölenlerin sayısı 49'a çıktı
[Fotograf: Reuters]
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.
CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamaya göre, sellerde 49 kişi öldü, 16 kişi yaralandı; 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamaya göre, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ili ve en az 10 bölgesi etkilendi.
Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu bilgisi verildi.
Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.
Etiketler: Filipinler
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