Lüks araçlar sıraya dizildi.

Kepçe ile bir bir ezildi.



Filipinler hükümeti, kaçakçılara gözdağı verdi.

2018 ile 2020 yılları arasında ülkeye kaçak yollarla sokulan ve el konulan lüks araçlar törenle ezildi.

Araçların değeri 1,2 milyon dolar



Kepçe ile ezilerek hurdaya çevrilen araçların toplam değeri 1,2 milyon dolar civarında.



Filipinler hükümeti, kaçakçılara geçit verilmeyeceği mesajını vermek için 2017'de kaçak araçların parçalanması kararını almıştı.



Bu yıl içerisinde 17 lüks araç yine aynı şekilde hurdaya çevrilmişti.