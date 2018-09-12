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Filipinler'de tayfun alarmı

Filipinler yılın en güçlü tayfununu karşılamaya hazırlanıyor. Saatteki hızı 205 kilometreye ulaşan tayfunun ilerleyen günlerde kuzeydeki Cagayan eyaletini etkilemesi bekleniyor.

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Filipinlerde tayfun alarmı

Filipinli yetkililer, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan Mangkhut tayfununun Filipin Denizi'nin doğusundan ülkeye doğru yaklaşmakta olduğunu bildirdi.

Saatteki hızı 205 kilometreye ulaşan tayfunun ilerleyen günlerde kuzeydeki Cagayan eyaletini etkilemesi bekleniyor.

Sezonun en güçlü tropik siklonu olan tayfunun ağaçları kopararak sürükleyebileceği, getireceği yağışın sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği belirtiliyor.

Cagayan Valisi Manuel Mamba, eyalette tehdit altındaki bölgelerdeki nüfusun tahliye edilmesi, okul ve iş yerlerinin kapatılması ile pirinç ve mısır hasadının koruma altına alınması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve tropik fırtına görülüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: tayfun, pasifik okyanusu, mangkhut, Filipinler
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