Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, en fazla ölümün Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, geçen haftadan beri devam eden afetlerde en az 155 kişinin yaşamını yitirdiği, 129 kişinin yaralandığı, 34 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği Nalgae Tropik Fırtınası'nda 111 bin 910 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı, 904 bin 528 kişinin ise başka bölgelere sığındığı anlatıldı.

6 aylık afet durumu ilan edildi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Calabarzon, Bicol, Batı Visayas ve Bangsamoro bölgelerinde acil yardımları hızlandıran, yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyon imkanı tanıyan 6 aylık afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 151 bin 162 ev ile 367 köprü ve yol gibi yapıların yanı sıra yaklaşık 70 bin hektarlık tarım alanının da hasar gördüğü belirtilmişti.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.