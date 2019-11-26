CNN Philippines'in haberine göre, Bacolod İtfaiye Şefi Publio Plotena, Locsin-Gonzaga caddesindeki "Java Pension House" isimli, 5 katlı pansiyonda sabah yangın çıktığını belirtti. Plotena, pansiyondaki yangında, biri çocuk 6 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ön incelemenin, yangının, binanın zemin katında çıktığını ortaya koyduğunu aktaran Plotena, onlarca itfaiye aracının müdahale ettiği yangının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

Bu arada, itfaiyecilerin, 1965'te inşa edilen pansiyonda mahsur kalan bazı kişileri ise binanın pencerelerinden kurtardığı bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA