Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de kamyon kazası: En az 12 ölü
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'in güneyinde bir kamyonun devrilmesi sonucu en az 12 kişi öldü, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, polis yetkilileri, aracın ertelenen bir Noel partisi için Mindanao Adası'ndaki bir sahil beldesine giderken devrildiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaza, sürücünün yolun yokuş aşağı bir bölümünde frenlerin tutmaması üzerine kontrolü kaybetmesiyle gerçekleşti.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: Filipinler Trafik Kazası
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