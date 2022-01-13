Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, polis yetkilileri, aracın ertelenen bir Noel partisi için Mindanao Adası'ndaki bir sahil beldesine giderken devrildiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaza, sürücünün yolun yokuş aşağı bir bölümünde frenlerin tutmaması üzerine kontrolü kaybetmesiyle gerçekleşti.

[Grafik: TRT Haber]