Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de feribot yangını: 7 ölü, 24 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Sahil güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Polillo Adası'ndan hareket eden, içinde 134 kişi bulunan feribotta, Quezon eyaletindeki Real Limanı'na yaklaşırken yangın çıktığını açıkladı.
Yangında 7 kişi hayatını kaybetti; yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı.
Feribottaki diğer kişiler kurtarıldı, yangın söndürüldü.
Etiketler: Filipinler
Son Haberler
- 10:07
- 09:52
- 10:08
- 09:37
- 10:22
Sıradaki Haber
Evrenin kozmik canavarları: Kara delikler nasıl fotoğraflanıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz