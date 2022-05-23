Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:52Son Güncelleme: Kaynak: AFP
BM: Dünya genelinde yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle, dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının ilk kez 100 milyonu geçtiğini açıkladı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), şiddet, çatışma, insan hakları ihlalleri ve zulümden kaçmak zorunda kalanların sayısının 100 milyonluk "kilometre taşı"nı geçtiğini duyurdu.
Bu rakama ulaşılmasında Ukrayna'daki savaşın da etkili olduğuna dikkat çeken UNHCR, Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2021'in sonunda, zorla yerinden edilen insan sayısının 90 milyona yükseldiğini açıkladı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonucunda ise Ukrayna içinde 8 milyondan fazla kişi yerinden edildi, 6 milyondan fazla mülteci ise sınırlardan kaçtı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Düzensiz Göçmenler
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