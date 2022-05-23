Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:18Son Güncelleme: Kaynak: Politico
Belçika'da maymun çiçeği karantinası uygulanacak
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar için 21 günlük karantina zorunluluğu getiren ilk ülke oldu.
Belçika medyasına göre karar, ülke sağlık yetkililerince cuma günü alındı.
Kararla birlikte, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar 21 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Maymun çiçeği vakalarıyla temaslı olanların ise kendilerini tecrit etmeleri zorunlu olmayacak.
Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü, ülkede daha büyük bir salgın riskinin düşük olduğunu bildirmişti.
COVID-19 Ulusal Referans laboratuvarından sorumlu mikrobiyolog Emmanuel Andre ise cumartesi günü, ülkede 4'üncü maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıklamıştı.
Etiketler: Belçika Maymun Çiçeği
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