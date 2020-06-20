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Filipinler'de 943, Nepal'de 331 yeni COVID-19 vakası görüldü
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 943, Nepal'de 331 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filipinler’de son bir günde görülen 943 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 29 bin 400'e ulaştı.
Ülkede COVID-19 sebebiyle son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1150 oldu.
Filipinlerde hastalığa yakalanan 7 bin 650 kişi tedavi edildi.
Nepal'de 331 yeni vaka
The Kathmandu Post’ta yer alan habere göre, Nepal’de son 24 saatte görülen 331 COVID-19 vakası ile toplam vaka sayısı 8 bin 605’e çıktı.
Ülkede son bir günde COVID-19 kaynaklı ölüm görülmezken, bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Nepal’de hastalığa yakalandıktan sonra tedavisi tamamlananların sayısı 1578 oldu.
Etiketler: Filipinler nepal koronavirüsSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:58
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