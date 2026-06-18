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Dünya
AA 18.06.2026 14:10

Filipinler'de 7,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiği belirtildi.

Filipinler'de 7,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada, Mindanao'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini ifade eden yetkililer, 1339 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.

Yetkililer, yaklaşık 1,5 milyon kişinin depremden etkilendiğini aktardı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 8 Haziran'da Mindanao'da 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydetmiş, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" diye adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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Filipinler Deprem
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