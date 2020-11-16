Haber Giriş: Kaynak: AA
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.
Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi.
Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısı yaptı.
Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 05:39
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