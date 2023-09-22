Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki mercan kayalıkların tahribatı nedeniyle Çin'e dava açacak

Filipinler Adalet Bakanı Jesus Crispin Remulla, dün yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölge içinde yer alan mercan kayalıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Remulla, Çin'in mercan kayalıklarını tahrip ettiğine dair ellerinde kanıt olduğunu savunarak, Çin'e karşı açacakları davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Davanın, Çin ile olan Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlığıyla hiçbir ilişkisi olmadığını belirten Remulla, "çevrenin tahrip edilmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir günah olduğunu" vurguladı.

Çin'den "siyasi drama yaratmayı bırak" çağrısı

Öte yandan, basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning ise Filipinler'e "siyasi drama yaratmayı bırakması" çağrısında bulunarak, söz konusu suçlamalarının "hiçbir gerçek temeli olmadığını" kaydetti.

Mao, Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği ve Filipinler'in kontrolündeki resifteki savaş gemisine dikkati çekerek "Filipinler, Güney Çin Denizi'nin ekolojik çevresini gerçekten önemsiyorsa, Rınai Ciao'da yasa dışı olarak karaya oturtulmuş savaş gemisini bir an önce çekmeli, kirli suyu okyanusa boşaltmasını engellemeli ve paslanan savaş gemisinin okyanusa geri dönülemez zararlar vermesine izin vermemelidir" ifadesini kullandı.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, 18 Eylül'de, tartışmalı sulardaki deniz hayatının incelendiği raporun, "Rozul Resifi ve Escoda Sığı deniz tabanı, deniz çevresi ve mercan kayalıklarına verilen büyük hasarı gözler önüne serdiğini" açıklamıştı.

Tarriela, bölgeye "atık boşaltma" yapılması ihtimalinin çok güçlü olduğunu vurgulamış, aynı dönemde araştırma yapılan bölgelerin çevresinde Çin'e ait yaklaşık 45 geminin varlığının tespit edildiğini aktarmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.