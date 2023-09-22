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Dünya
AA 22.09.2023 10:10

Brent petrolün varil fiyatı 93,78 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 93,78 dolar

Dün 94,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 93,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya'nın akaryakıt ihracatını yasakladığını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Dün Rus hükümeti, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle benzin ve motorin ihracatını kısıtladığını açıkladı. Uzmanlar, söz konusu kararın küresel arz piyasasını daha da sıkılaştıracağından endişeli.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gitmesiyle yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisi de fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerinin yılın son çeyreğinde piyasayı günde 2 milyon varil açığa itebileceğini tahmin ediyor.

Talep tarafında ise dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de toparlanma olduğu görülüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2,1 milyon varil azalarak 418,5 milyon varil olduğunu açıkladı. ABD'de talebin arttığını gösteren veriler fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,91 ile 94 dolar aralığının direnç, 93,66 ile 93,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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