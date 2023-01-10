Marcos, başkent Manila'da kabine toplantısında ülkedeki hapishanelerdeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu mahkumların "iyi avukatlık hizmetleri alamadıkları için hapiste çürüdüklerini" söyleyen Marcos, bu insanların çoğunun serbest bırakılmasından yana olduklarını belirtti.

Marcos, Adalet Bakanlığı'na hitaben "özgürlükten mahrum edilmiş bireylerin veya bunlar arasında şartlı tahliye hakkı bulunanların" serbest bırakılmasına devam edilmesi ve cezaevlerindeki "sıkışıklığın giderilmesi" gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanlığına göre, cezaevlerindeki sıkışıklığı gidermek için geçen yıl temmuzdan aralığa kadar yaklaşık 3 bin mahkum serbest bırakıldı.