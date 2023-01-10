IOM Yemen Ofisinin hazırladığı raporda, Afrika'dan Yemen'e gelen göçmenlerin yüzde 97'sinin Etiyopyalı olduğu belirtildi.

Afrika'dan 2022 yılında Yemen'e ulaşan göçmen sayısının 73 bin 233 olduğu aktarılan raporda, bunlardan 10 bin 620'sinin aralık ayında ülkeye geçiş yaptığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Yemen'e gelen Afrikalı göçmenlerin yüzde 68'inin erkek olduğu bilgisine yer verildi.

Yemen, yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşa rağmen Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı göçmenler için önemli bir güzergah olmayı sürdürüyor.