Güneydoğu Asya seyahati kapsamında Filipinler’e giden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ile bir araya geldi.

Lorenzana, mevkidaşıyla yaptığı 1 saatlik görüşmenin ardından Filipinler lideri Duterte’nin Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması’nı (VFA) feshetmeyeceğini bildirdi.

Austin ise Duterte’ye kararından dolayı teşekkür ederek kararın, iki ülkenin 70 yıllık anlaşma ittifakını daha da güçlendireceğini söyledi.

Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması

İki ülke arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personeli vizeden muaf tutuluyor.

Filipinler, 11 Şubat 2020'de VFA'yı tek taraflı feshettiğini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na bildirdiğini duyurmuş, daha sonra Duterte'nin talimatı doğrultusunda Haziran 2020'de VFA'yı feshetme kararını 6 ay süreyle askıya almıştı.

ABD ordusunun bölgedeki stratejik varlığı, Çin için önemli bir denge unsuru olarak görülüyordu.