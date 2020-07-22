FETÖ eski yöneticisinin oğlu, ABD'de silah kaçakçılığından yargılanıyor
FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu, ABD'de silah kaçakçılığından yargılanıyor. FETÖ elebaşı ile yakın temastaki Mustafa Kemal Sungur’un oğlu Davud Sungur, sivil polislere silah satmaya çalışırken yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarından Aksiyon'un eski yöneticilerinden Mustafa Kemal Sungur’un oğlu Davud Sungur, ABD'de silah kaçakçılığından yargılanıyor.
Sivil polislere silah satmaya çalışırken yakalanan Davud Sungur 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor
ABD Adalet Bakanlığı, FETÖ’cü Mustafa Kemal Sungur’un oğlu Davud Sungur’un, kaçak silah yapıp satmak suçundan 9 Kasım'da jüri karşısına çıkacağını açıkladı.
Bakanlık, Sungur'un, Fairfax şehrindeki evinde, internetten aldığı parçaları birleştirerek seri numarası olmayan silah üretip sattığını duyurdu.
''Hayalet silah'' olarak adlandırılan yarı otomatik silahları, tam otomatik silahlara çevirdiği belirtildi.
Davut Sungur'un babası Mustafa Kemal Sungur'un FETÖ örgütün ele başı Fetullah Gülen ile yakın ilişkisinin bulunduğu biliniyor.
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