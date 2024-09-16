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Dünya
AA 16.09.2024 06:51

FBI, Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturuyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu duyurdu.

FBI, Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturuyor

FBI, görevlilerin Florida West Palm Beach'e intikal ettiklerini açıklayarak, "FBI, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor" ifadelerini kullandı.

West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, Gizli Servis ajanının tellerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını aktardı.

Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri, silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.

Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu kaydeden Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını belirtti.

Şüpheli yakalandı

Bradshaw, şüphelinin olduğu çalılıklarda AK-47 tüfeğinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, mevcut başkan Trump olsaydı çevresinde daha fazla Gizli Servis ajanının olacağını ifade etti.

Gizli Servis'in koruma sağlamak için çevreleyebileceği alanların "sınırlı" olduğuna dikkati çeken Bradshaw, Gizli Servis'in görevini tam olarak yerine getirdiğini savundu.

Martin County Şerifi William Snyder, şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını ifade etti.

Trump'ın yardımcısı olarak aday gösterdiği JD Vance de X sosyal medya platformundan, olay "kamuoyuna yansımadan önce" eski başkanla konuştuğunu açıkladı.

ABD Başkan Adayı Trump'ın seçim kampanyası yaptığı alanda silah sesleri
ABD Başkan Adayı Trump'ın seçim kampanyası yaptığı alanda silah sesleri

Vance, Trump'ın "keyfinin yerinde" olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu öğrenilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok" bilgisini paylaşmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.

Trump'tan ilk açıklama

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

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