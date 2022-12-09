FBI, Apple'ın bulutta depolanan dosyalar için yeni korumalar da dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda tanıtılacak birkaç "gelişmiş güvenlik özelliğini" duyurmasından kısa bir süre sonra Washington Post'a yeni güncellemelerin tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Adı açıklanmayan bir FBI sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu, Amerikan halkını siber saldırılar ve çocuklara yönelik şiddetten uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve terörizme kadar çeşitli suç eylemlerinden koruma yeteneğimizi engelliyor. Bu siber güvenlik çağında ve 'tasarım gereği güvenlik' taleplerinde, FBI ve kolluk kuvvetleri ortaklarının 'tasarım gereği yasal erişime' ihtiyacı var.” dedi.

ABD ve müttefik kolluk kuvvetleri uzun süredir teknoloji şirketlerinden tüm cihazlara açık erişim sağlamalarını talep ediyor.

FBI sık sık 2015'te San Bernadino, California'da meydana gelen ve tetikçi tarafından kullanılan bir Apple telefonuna erişemediği terör saldırısına atıfta bulunuyor.

FBI, yardım etmesi için şirkete baskı yapsa da, Apple bunu reddediyor ve şifreleme merkezli uzun bir hukuk savaşı devam ediyor.

Yalnızca 2015 ve 2016 yılları arasında Apple, polisin suç faaliyetlerine karıştığı düşünülen çeşitli cihazlara erişmesine yardımcı olmak için en az 11 ayrı mahkeme emri aldı, ancak hepsine itiraz etti. Bir New York City mahkemesi daha sonra Apple'ın, FBI'ın önceki davalarda defalarca bahsettiği 1789 All Writs Yasasına dayanarak telefonlarının kilidini açmaya zorlanamayacağı sonucuna varacaktı.